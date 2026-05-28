Puzzoli: "Volevamo lo Scudetto da inizio anno. Galloppa è veramente forte"

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Giorgio Puzzoli, trequartista della Fiorentina Primavera, ha parlato a Sportitalia dopo la vittoria dello Scudetto di categoria: "Ce l'abbiamo fatta, era quello che volevamo da inizio anno. Avevamo questo obiettivo in testa e ora ce lo godiamo. Per tanti di noi è la conclusione di un percorso di 12 anni alla Fiorentina, è bellissimo. Galloppa? Forte. Ha le idee chiare, ci trasmette quello che pensa benissimo"