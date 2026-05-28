Social De Gea, messaggio d'amore per la Fiorentina: "Sento la responsabilità da capitano"

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David De Gea saluta la stagione con un lungo messaggio su Instagram in cui fa il punto su ciò che è successo.

In inglese, il portiere spagnolo diventato capitano a stagione in corso ha scritto: "Una stagione impegnativa per tutti noi, ma in cui abbiamo alla fine dimostrato cosa rappresenta questo club, il cuore, la lotta, i valori che ci definiscono. Quelli che vivono questo club ogni giorno capiscono cosa significa chiedere di più. Come capitano di questo incredibile club, sento la responsabilità. Grato per ogni singolo momento di quest'anno, da tutti quelli del club ai miei compagni di squadra, al team di gestione e al personale. Ora è il momento di riposare e recuperare. Forza Viola".