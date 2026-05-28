Social Brescianini: "Firenze tappa centrale per me. L'obiettivo è crescere qui"

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Marco Brescianini attraverso il proprio account su Instagram ha mandato un messaggio alla Fiorentina, terminata la stagione: "Dal primo giorno a Firenze - ha scritto il centrocampista - l’obiettivo è stato chiaro: integrarsi rapidamente e ripagare la fiducia dell’ambiente con il massimo dell’impegno in campo e la dovuta serietà fuori dal terreno di gioco. La Fiorentina rappresenta una tappa centrale del mio percorso professionale e il mio obiettivo è crescere qui, continuando a dare il massimo per questo club. L’annata calcistica ha presentato diverse complessità e ostacoli non previsti, ma il gruppo ha saputo reagire con compattezza, professionalità e lo spirito giusto nei momenti chiave. Alla fine i risultati hanno dato ragione al lavoro svolto e l’obiettivo stagionale è stato raggiunto.

Un ringraziamento va ai tifosi per il costante supporto lungo tutto il campionato. Forza Viola". Questo il post: