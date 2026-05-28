Sky a sorpresa: "Futuro di Vanoli da decidere. La Fiorentina chiede tempo"

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Secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbe ancora da definire il futuro della panchina della Fiorentina: l'emittente segnala come la società viola avrebbe chiesto tempo per decidere sul da farsi. Nella giornata di oggi, Andrea D'Amico, agente di Paolo Vanoli, è stato visto al Viola Park dove ha avuto un colloquio con la società e in particolare col d.s. Fabio Paratici.

Il club non avrebbe ancora comunicato a Vanoli l'intenzione di separarsi, chiedendo all'agente 48 ore di tempo prima di comunicare quale sarà la decisione sulla panchina in vista della prossima stagione. Un incontro interlocutorio, sebbene secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'accordo con Fabio Grosso sia totale e non ci siano margini di apertura nei confronti di Vanoli. Non secondo Sky che lascia aperto uno spiraglio per la conferma dell'allenatore che ha portato la squadra alla salvezza.