Kouadio festeggia con gli occhiali di Dodo: "Sembra un sogno"

Kouadio festeggia con gli occhiali di Dodo: "Sembra un sogno"FirenzeViola.it
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Ieri alle 22:49News
di Redazione FV

Decisivo con la rete del momentaneo 2-0 nella finale Scudetto contro il Parma, il difensore della Fiorentina Primavera Eddy Kouadio festeggia con degli occhiali da sole: "Regalo di Dodo (ride, ndr). Sono felice, ce la siamo meritata. Meglio di così non poteva andare. Sembra di vivere un sogno, meglio di così non potevo chiudere"