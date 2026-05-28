Fiorentina-Parma 2-1 finale scudetto Primavera: finisce qua, viola Campioni d'Italia!
S'interrompe così un'attesa che durava dal 1983, la Fiorentina Primavera vince lo scudetto di categoria! A breve la premiazione.
90' + 5' - Finisce qua! La Fiorentina Primavera batte il Parma 2-1 ed è Campione d'Italia!
90' + 3' - Fallo di Castaldo, ammonito.
90' + 2' - Punizione per il Parma, mal gestita.
90' - Cinque minuti di recupero.
87' - La riapre il Parma! Mikolajewski raccoglie una respinta di Leonardelli e mette dentro.
85' - Calcio di rigore chiesto dal Parma, per un contatto nell'area viola. Ma non c'è niente.
82' - RADDOPPIA LA FIORENTINA! Da calcio d'angolo è Kouadio a svettare in alto e a fare 2-0!
81' - Molto buono l'ingresso in campo di Kone, che si guadagna un angolo.
80' - Entra anche Conti, poi non viene estratto un giallo evidente all'indirizzo di D'Intino.
73' - GOL! BRASCHI LA SBLOCCA DAL DISCHETTO!
72' - Rigore per la Fiorentina! Mazzeo atterrato in area, per l'arbitro è tiro dal dischetto!
66' - Pericolosissimo il Parma! Trapani compie una grande chiusura in area di rigore su cross basso, che rischio per i viola.
65' - Primo cambio di Galloppa, esce Bertolini ed entra Kone.
62' - Molto attenta la difesa di Corrent, viola chiusi a più riprese nei pressi dell'area di rigore.
59' - Sta mancando l'apporto di Braschi, ancora fermato dai difensori emiliani.
53' - Braccato Braschi dalla ripartenza, la Fiorentina non sfrutta un contropiede che poteva diventare interessante.
46' - Si riparte!
21:16 - Duplice fischio al Viola Park: all'intervallo è 0-0 tra Fiorentina e Parma.
45' - Paratona di Astaldi su Bertolini!
41' - Scambiano in velocità Cardinali e Mikolajewski, Kospo entra in scivolata e chiude.
35' - Parata spettacolare di Leonardelli! Punizione dal limite per il Parma, Mikolajewski calcia all'incrocio sopra la barriera e il portiere viola compie un paratone!
33' - Contenuto bene Puzzoli dopo una bella trama di gioco da parte della Fiorentina. Il Parma riparte.
30' - Altra punizione interessante per la Fiorentina: Puzzoli la mette bassa, Braschi gira di prima ma non impensierisce Astaldi.
27' - Ispirato Mazzeo, imbeccato da Balbo: salta due uomini e serve Puzzoli dentro l'area, ma il numero 10 strozza la palla.
24' - Sviluppa bene la Fiorentina dalla sinistra, servito in profondità Bertolini, retroguardia ducale che chiude.
22' - Gioco fermo qualche istante dopo un calcio di punizione fischiato al Parma all'altezza delle panchine.
18' - Arriva ancora il Parma dalle parti dei viola, stavolta è Cardinali a calibrare male un cross che si spegne sul fondo.
15' - Ancora molto bravo il numero 9 ducale a reggere l'urto dei centrali viola e a far salire la squadra. Poi è Leonardelli a uscire coi piedi e a sventare il pericolo.
10' - D'Intino va via sulla sinistra e mette un rasoterra teso dentro l'area: Mikolajewski non ci arriva.
8' - Bell'apertura di Deli per Bertolini, la palla poi giunge a destra a Mazzeo, pescato in fuorigioco.
4' - Parte forte la Fiorentina. Subito un traversone dentro l'area ducale, palla che sfila.
0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.
Tutto pronto al Viola Park per la serata che può regalare alla Fiorentina Primavera lo Scudetto di categoria oltre 40 anni dopo l'ultima volta. I ragazzi di Galloppa affronteranno il Parma nella sfida tra le due migliori compagini del campionato, con i viola che dopo aver battuto il Bologna in semifinale sperano di alzare la coppa sfumata all'ultimo lo scorso anno sempre in finale contro l'Inter quando arrivò una sconfitta. Firenzeviola.it vi racconterà tutte le emozioni della sfida: restate con noi!
Queste le formazioni ufficiali del match:
Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani (C), Kouadio, Košpo, Balbo; Montenegro, Deli; Bertolini, Puzzoli, Mazzeo; Braschi. Allenatore: Galloppa.
A disp.: Fei, Ademi, Bonanno, Turnone, Kone, Jallow, Angiolini, Conti, Evangelista, Sturli, Atzeni.
Parma: Astaldi, Mena, D’Intino, Tigani, Mikolajewski, Cardinali, Plicco, Drobnic, Diop, Conde, Konaté. All.: Corrent.
A disp.: Mazzocchi, Pajsar, Vranici, Castaldo, Balduzzi, Opoku, Chimezie, Avramescu, Mengoni, Semedon, Sartori.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati