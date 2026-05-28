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Fiorentina-Parma Primavera 0-0 dopo 45': due grandi parate. Kospo così così
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Al Viola Park gara ancora bloccata.
Finisce 0-0 il primo tempo di Fiorentina-Parma Primavera, gara valida per la finale Scudetto in corso al Viola Park. I ragazzi di Galloppa iniziano meglio ma poi soffrono a metà della frazione per qualche errore in impostazione in particolare di Kospo che regala due occasioni ai ducali non sfruttate. La chance più importante per la squadra di Corrent arriva invece da punizione, con Mikolajewski che calcia benissimo ma trova l'opposizione di un grande Leonardelli. Sul finire del tempo grande occasione anche per la Fiorentina con Bertolini che colpisce da due passi ma trova la bella parata di Astaldi, estremo difensore gialloblu. Si chiude dunque senza reti ma con due grandi occasioni il primo tempo della finale Scudetto Primavera.
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