Parma Primavera, Corrent mastica amaro: "Partita decisa dagli episodi"

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Nicola Corrent, allenatore del Parma Primavera, ha commentato la sconfitta con la Fiorentina in finale Scudetto: "C'è amarezza e delusione, perdere una finale è sempre difficile da digerire. La partita è stata equilibrata e decisa dagli episodi ma posso solo abbracciare i ragazzi che hanno dato tutto. Rimane quello che hanno fatto, sono fiero di loro. Due anni bellissimi qui a Parma, si chiude un ciclo poi per il mio futuro vedremo nei prossimi giorni ma sono fortunato di essere capitato qui".

