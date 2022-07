DALLA RUSSIA, Kokorin: offerti 2 mln per rescindere

Novità di mercato sul fronte Sasha Kokorin direttamente dalla Russia: secondo quanto riportato dall'emittente Match TV, l'offerta della Fiorentina per la risoluzione del contratto con l'attaccante è di 2 milioni di euro. Se il giocatore e il suo entourage fossero soddisfatti di questa somma (in mattinata Il Corriere dello Sport ha scritto che l'entourage del giocatore ha chiesto 3,6 milioni per concludere anzitempo l'accordo), molto probabilmente Kokorin continuerà la sua carriera in Turchia con la maglia dell'Istanbul Basaksehir.