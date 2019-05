DALL'INGHILTERRA, Viola dimenticati dalla proprietà

"La Fiorentina è in abbandono". Questo il titolo che dedica il Daily Mail, uno dei principali quotidiani inglesi, sul proprio sito internet ad un articolo in cui analizza la situazione viola. La Fiorentina non vince da 13 partite, tutte le stelle vogliono andarsene e la proprietà è disinteressata. "L'ultima volta che i viola sono retrocessi dalla massima serie italiana è stata nel lontano 2002", "Dovrebbero combattere per un posto in Europa, ma invece stanno combattendo contro l'umiliazione". Questo il duro commento sulla situazione del club gigliato.