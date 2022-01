D'AVERSA, Attenzione al Toro, ha battuto i viola 4-0

La Sampdoria è ancora alla ricerca dei primi punti del 2022. Dopo due sconfitte consecutive contro Cagliari e Napoli, i blucerchiati scenderanno in campo domani pomeriggio contro il Torino. In vista del match del "Ferraris", il tecnico Roberto D'Aversa ha parlato così in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco:

Che avversario si aspetta domani alla luce del fatto che in Coppa Italia proprio in casa contro il Torino è arrivato un successo? "Sicuramente quella che affrontiamo domani è il Torino che ha battuto 4-0 la Fiorentina quindi una squadra molto forte dal punto di vista fisico e con una rosa ampia. Dobbiamo ragionare sulla partita di Coppa Italia che ci ha visto vincitori e sulla partita di andata dove per atteggiamento non abbiamo giocato alla nostra altezza. Contro di loro domani ci deve essere un atteggiamento e una squadra predisposta a vincere i duelli. Dobbiamo essere pronti sia a livello mentale e fisico ad affrontare una squadra forte".