Hapoel Tel-Aviv-Atalanta: Sarri cerca la qualificazione in Conference, le ufficiali
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Dopo un pericoloso 0-0 casalingo, alla New Balance Arena, contro l'Hapoel Tel-Aviv, l'Atalanta di Maurizio Sarri, dopo il successo in campionato contro il Sassuolo, deve guadagnarsi la qualificazione alla prossima Conference League in terra nemica. Queste le scelte dei due allenatori per arrivare all'obiettivo:
HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Rzue; Coco, Mayembo, Chico, Leidner; Falcao, Kraev; Owusu, Altman, Alkoukin; Boateng. All.: Elyaniv Barda
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Krstovic, Raspadori. All.: Maurizio Sarri
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Kean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parmadi Niccolò Santi
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Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
Angelo GiorgettiKean dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte: per Grosso battesimo choc a Roma. Tra mercato e ingenuità serve più pazienza del previsto. Domani il corteo dei tifosi, l’importante è non perdere l’entusiasmo
Mario TeneraniFiorentina, vai a Roma a testa alta. Parte il campionato del riscatto. Kean, calma solo apparente. Poku sembra il prescelto
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