Hapoel Tel-Aviv-Atalanta: Sarri cerca la qualificazione in Conference, le ufficiali

Hapoel Tel-Aviv-Atalanta: Sarri cerca la qualificazione in Conference, le ufficialiFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:00News
di Redazione FV

Dopo un pericoloso 0-0 casalingo, alla New Balance Arena, contro l'Hapoel Tel-Aviv, l'Atalanta di Maurizio Sarri, dopo il successo in campionato contro il Sassuolo, deve guadagnarsi la qualificazione alla prossima Conference League in terra nemica. Queste le scelte dei due allenatori per arrivare all'obiettivo:

HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Rzue; Coco, Mayembo, Chico, Leidner; Falcao, Kraev; Owusu, Altman, Alkoukin; Boateng. All.: Elyaniv Barda

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Krstovic, Raspadori. All.: Maurizio Sarri