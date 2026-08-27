Con Suslov verso l'addio l'Hellas Verona torna a pensare a Barak

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Suslov dovrebbe lasciare l'Hellas Verona entro la fine del mercato e i gialloblu starebbero pensando a un esubero della Fiorentina che già in passato aveva difeso i colori del club veneto, ovvero Antonin Barak. Il giocatore ceco, dopo aver fallito il passaggio all'Apoel Limassol per motivi burocratici, è ancora in cerca di una nuova squadra e proprio l'Hellas potrebbe fare al caso suo.

Il centrocampista offensivo si è allenato per tutta l'estate lontano dal Viola Park, mai preso in considerazione da parte della Fiorentina, e ora attende l'occasione giusta che potrebbe arrivare proprio dalla chiamata della squadra allenata da Marco Baroni. A riportarlo è Tuttosport.