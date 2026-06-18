Alle 21 Svizzera e Bosnia provano a spezzare l'equilibrio del girone B

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Alle 21 fischio d'inizio Svizzera-Bosnia, gara valida per il secondo turno del girone B dei Mondiali. Nel gruppo c'è sostanziale equilibrio visto che entrambe le squadre hanno pareggiato e dunque hanno un punto come Canada e Qatar. Sarà dunque una gara importante in chiave qualificazione per chi delle due dovesse conquistare tre punti. Ecco intanto le formazioni ufficiali della sfida:

Svizzera (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Rieder. CT: Yakin

Bosnia-Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic. CT: Barbarez.