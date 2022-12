CONVOCATI, Ci sono i serbi. Out Maleh, Terzic e Kouame

Pochi minuti fa la Fiorentina ha diramato i convocati per la sfida di quest'oggi contro il Bastia. Di seguito i giocatori che saranno a disposizione di Vincenzo Italiano in Corsica. Come anticipato ieri da FirenzeViola.it, sono presenti i due serbi Milenkovic e Jovic. Out Maleh, Terzic, Venuti e Kouame, oltre ai lungodegenti Gonzalez, Sottil e Castrovilli.

Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano.

Difensori: Biagetti, Biraghi, Dodo, Milenkovic, Quarta, Igor, Kayode, Ranieri.

Centrocampisti: Amatucci, Bianco, Barak, Benassi, Bonaventura, Duncan, Favasuli, Mandragora.

Attaccanti: Distefano, Ikoné, Saponara, Cabral, Jovic.