IND. FV, Venuti out, i serbi ok. Castro, Zurko e Nico...

Milenkovic e Jovic subito a pieno regime saranno convocati per la Corsica, gli infortunati proseguono invece la tabella di recupero personalizzata e resteranno a lavorare a Firenze. Queste le indicazioni che arrivano dall'allenamento mattutino della Fiorentina al centro sportivo. Domani mattina la squadra partirà alla volta di Bastia con un volo charter sul quale saliranno anche i due serbi reduci dal Mondiale che sono tornati senza problematiche fisiche. Domani potrebbero dunque trovare spazio nell'amichevole pomeridiana (ore 17,30) contro i corsi. Chi non andrà in Corsica - come appreso da Firenzeviola - sono Lorenzo Venuti, ancora non recuperato dal problema muscolare accusato con l'Arezzo, Castrovilli (non ancora pronto per le amichevoli ufficiali mentre gioca quelle in famiglia), Sottil (in recupero dopo l'operazione all'ernia) e ovviamente Nico Gonzalez. L'argentino ieri è stato immortalato sereno e sorridente a bordo campo, dove svolge un proprio programma, accanto ai dirigenti e ad Italiano ma per vederlo in gruppo serve ancora tempo. Zurkowski, come anticipato da Firenzeviola, tornerà domani a Firenze.