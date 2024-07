CONFERENCE, Le gare dei preliminari in programma oggi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Chiusa neanche due mesi fa, il 29 maggio, l'edizione 2023-2024 con la vittoria dell'Olympiacos sulla Fiorentina, ieri è ripartita la Conference League. Una competizione che, giunta ormai alla sua quarta edizione, vedrà cambiare, come del resto tutte e tre le coppe europee, il suo formato. Non più una fase a gironi ma una classifica unica per tutte e 36 le formazioni partecipanti(QUI tutte le informazioni sulla nuova formula). Ieri e oggi si terranno le prima gare dei turni di qualificazione, mentre la Fiorentina scenderà in campo il 22 e il 29 agosto per l'andata e il ritorno dell'ultimo round preliminare. La finale invece sarà a Wrloclaw il 28 maggio 2025. Di seguito tutte le gare in programma quest'oggi:

Conference League, le gare in programma:

17:00 Aktobe (Kaz)-Sarajevo (Bih)Vikingur (Fai)

17:00 Malisheva (Kos)-Buducnost (Mne)

17:00 Siauliai FA (Ltu)-Levadia (Est)

18:00 Bravo (Slo)-Connah's Q. (Wal)

18:00 Magpies (Gib)-Derry City (Nir)

18:00 Noah (Arm)-Shkendija (Mkd)

18:30 Atletic Escaldes (And)-Dudelange (Lux)

18:30 Tallinna Kalev (Est)-Urartu (Arm)

19:00 Floriana (Mlt)-Tre Penne (San)

19:00 Torpedo Kutaisi (Geo)-Tirana (Alb)

19:00 UNA Strassen (Lux)-KuPS (Fin)

19:00 VPS (Fin)-Zalgiris (Ltu)

19:00 Zhodino (Blr)-Milsami (Mda)

19:30 Caernarfon (Wal)-Caernarfon (Wal)

20:00 Bala Town (Wal)-Paide (Est)

20:00 Partizani (Alb)-Marsaxlokk (Mlt)

20:30 Tikves (Mkd)-Breidablik (Ice)

20:45 La Fiorita (San)-Isloch (Blr)

20:45 Mornar (Mne)-Din. Tbilisi (Geo)

20:45 Shelbourne (Irl)-Shelbourne (Irl)

21:00 Stjarnan (Ice)-Linfield (Nir)

21:00 Valur (Ice)-Vllaznia (Alb)