COMOTTO, Viola? Non deve subentrare la paura

L'ex difensore e osservatore della Fiorentina Gianluca Comotto ha parlato così: "Con l'Inter si è visto qualche segnale positivo, anche se è palese che qualche scricchiolio si vede, e non era previsto. Il rendimento dei nuovi acquisti al momento non sta aiutando. La Fiorentina è in difficoltà e quando si è in questa situazione prima si bada al sodo per fare qualche punto. Non deve subentrare la paura della classifica, ma deve venire fuori l'orgoglio perché si percepisce la tensione che si è venuta a creare visto che non sono state rispettate le aspettative. Non si può però parlare di ambiente negativo a Firenze".