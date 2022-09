COMOTTO, Europa difficile ma dà stimoli. Terzic...

Gianluca Comotto, ex difensore viola, ha parlato così dei temi di casa Fiorentina: "La squadra mi sembra che ancora non abbia trovato la sua forma migliore. Ora che sono passate 4-5 partite mi sembra ancora un cantiere, manca qualche gol. La squadra però ha potenziale e riuscirà ad esprimerlo più avanti".

L'Europa?

"La difficoltà per chi non è abituato come non lo ero io è di giocare ogni tre giorni. Ma l'Europa è talmente affascinante che alla fine le trovi, andando in quei campi europei in cui è un piacere giocare. Sono convinto che la Fiorentina farà bene".

La partita con l'RFS Riga?

"L'abbiamo visto anche in Champions dove ci sono state diverse sorprese: sottovalutare l'avversario è sempre un pericolo".

Il calendario fitto?

"È necessario il turnover, bisogna mettere dentro gente che abbia energia. E la formazione anche domani andrà in quella direzione. Sono curioso di vedere Zurkowski: è un giocatore che mi piace molto e che deve migliorare da tanti punti di vista. Soprattutto quando il campo si allargherà un po'".

I terzini della Fiorentina?

"Dodo fa parte di quella categoria di terzini moderni, che sono più quinti che quarti. Ma mi sembra che stia attento anche alla fase difensiva. Ti permette di iniziare l'azione in un determinato modo. Biraghi non lo scopro certo io e anche Terzic è una buona alternativa".

Mihajlovic?

"Non ha voluto sconti per una problematica che va oltre il calcio. Mi sembra che fosse nell'aria. da un po' di tempo il suo addio da Bologna. Se il rapporto deve essere tormentato ad un certo punto è meglio".