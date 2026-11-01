Il Como continua a volare: 1-0 (con polemiche) al Venezia e quarto posto

Il Como non si ferma e conquista la quinta vittoria consecutiva, superando il Venezia per 1-0 al Sinigaglia. A decidere la sfida è il rigore trasformato da Da Cunha al 43', concesso per un fallo di Juan Jesus su Douvikas al termine di una bella azione orchestrata da Nico Paz e Baturina. In precedenza, episodio discusso nell'area lariana, con un penalty inizialmente assegnato ai veneti per un presunto fallo di mano di Luis Milla e poi revocato dopo revisione al VAR. Una partita non particolarmente spettacolare, nella quale la squadra di Fabregas ha saputo trovare il guizzo giusto per indirizzare il risultato.

Nella ripresa il Como ha gestito il vantaggio senza correre particolari rischi, sfiorando anche il raddoppio con Baturina, mentre il Venezia non è mai riuscito a costruire occasioni realmente pericolose, se non con un tentativo di Yeboah neutralizzato da Butez. I lariani hanno così amministrato il finale portando a casa tre punti preziosi, che valgono il momentaneo quarto posto in classifica a quota 23 punti. Per i veneti, invece, continua il momento difficilissimo: la sconfitta del Sinigaglia aggrava ulteriormente una situazione di classifica sempre più complicata.