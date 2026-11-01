FirenzeViola Verso Sassuolo-Fiorentina: si riparte da Joao Mario, Vanoli a sinistra ha una nuova soluzione

A poco più di 24 ore da Sassuolo-Fiorentina, tra i dubbi nella testa di Paolo Vanoli non sembra esserci quello legato alla scelta dell'esterno basso a sinistra: Joao Mario è in vantaggio su Valdepenas e, salvo sorprese, dovrebbe essere ancora lui a occupare quella posizione al Mapei Stadium.

I numeri

La prestazione contro l'Atalanta ha infatti cambiato le prospettive del portoghese, che dopo essere rimasto a lungo ai margini è riuscito a sfruttare nel migliore dei modi la prima occasione da titolare in campionato sotto la gestione Vanoli. Non soltanto per il gol, arrivato con una conclusione da fuori area deviata da un avversario e valso il momentaneo 2-1, ma anche per la continuità con cui ha accompagnato la manovra offensiva. I numeri raccontano una serata di grande partecipazione: cinque tiri in porta e 50 passaggi riusciti su 53, con una presenza costante nella metà campo avversaria. Joao Mario è stato insomma uno dei viola più intraprendenti, dimostrando di poter rappresentare una risorsa anche in una posizione diversa da quella abituale.

La mossa

Il cambio di passo è arrivato dopo settimane nelle quali il portoghese aveva trovato pochissimo spazio. Con Vanoli aveva collezionato soltanto una presenza dal primo minuto in Coppa Italia, mentre in campionato era rimasto ai margini delle rotazioni, fino agli otto minuti finali contro l'Inter. Poi il lavoro settimanale, la fiducia ritrovata e l'occasione contro l'Atalanta, che potrebbero aver modificato le gerarchie sulla corsia mancina. Valdepenas resta un'alternativa di prospettiva, ma al momento Joao Mario sembra offrire maggiori garanzie, soprattutto per esperienza e capacità di incidere anche nella metà campo avversaria. Lo stesso Vanoli, dopo la partita, ha voluto sottolinearne pubblicamente l'atteggiamento: «Sono contento della domanda, gli ho fatto i complimenti davanti a tutti in settimana perché l'ho preso poco in considerazione ma lui si è sempre allenato forte. Oggi l'ho messo e quello che mi è piaciuto è che ha dimostrato di essere una parte importante del puzzle. Senza nulla togliere a Valdepenas che è giovane, ha fatto vedere di avere esperienza e ha dato una risposta importante per lui e la squadra». Parole che confermano la fiducia conquistata dal portoghese. Ora la prova di Sassuolo per capire se quella contro l'Atalanta sia stata soltanto una buona serata oppure l'inizio di una nuova gerarchia.