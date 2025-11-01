Buona la prima per Spalletti. Cremonese-Juventus 1-2 nonostante Vardy

Buona la prima per Spalletti. Cremonese-Juventus 1-2 nonostante VardyFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:42News
di Redazione FV

Buona la prima per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Il nuovo allenatore bianconero, all'esordio dopo essere stato chiamato al posto di Tudor, non sbaglia contro la Cremonese anche se nel finale rischia qualcosina in una partita che si mette subito bene con una rete di Kostic nel primo minuto. Nel secondo tempo la rete che sembra chiudere la sfida di Cambiaso, prima che però Vardy riapra tutto a 10 minuti dalla fine. Nonostante le speranze grigiorosse però alla fine i 3 punti vanno alla Juventus che prosegue così la sua risalita dopo aver vinto anche contro l'Udinese mercoledì scorso.