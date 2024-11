CLEAN SHEET, Terzo di fila con Torino manca dal 69'

FirenzeViola.it

La Fiorentina va a Torino forte di un filotto di vittorie in campionato, ben 4, con l'intenzione di continuare a stupire. Ma per la squadra viola vincere a Torino non è tradizionalmente facile: la squadra granata è rimasto imbattuta in 11 delle ultime 12 gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A, con 4 vittorie e 7 pareggi a favore mentre l’unico successo in trasferta dei viola di questo periodo risale al 18 marzo 2018 (2-1).

La Fiorentina dal canto suo ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide contro il Torino in campionato (vittoria 1-0 all’andata e 0-0 al ritorno nello scorso torneo). Se De Gea riuscirà a chiudere la saracinesca anche in questa gara, sarà un record perché la squadra viola non registra almeno tre clean sheet di fila contro i granata in serie A dal periodo tra il 1968 e il 1969 (quattro in quel caso).