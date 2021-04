CINQUINI, Kokorin si riscatterà. Lippi molto capace

Oreste Cinquini, ex ds della Fiorentina e a lungo anche dirigente della Nazionale russa, ha parlato del momento dei viola e anche di Kokorin, sparito dai radar dopo l'ennesimo infortunio. Ecco le sue parole: "La Fiorentina in questo momento ha trovato un alleato nelle squadre che stanno dietro. Con Prandelli sono state giocate anche buone partite ma poi ha fatto una scelta per tanto amore. Adesso Iachini deve fare i punti necessari per arrivare alla salvezza. Il vantaggio è buono ma bisogna stare attenti. Kokorin? Era dal 29 novembre che non giocava una partita, quando è arrivato a Firenze: Pradè quando l'ha scelto ha ricevuto i consigli di due tecnici esperti come Mancini e Capello per cui penso che la Fiorentina si sia portata a casa un giocatore molto importante, purtroppo non ha potuto dimostrare quello che vale. Lippi alla Fiorentina come dt? In questo ruolo era stato accostato anche alla Juventus: non so nulla dell'ipotesi viola. Non sta a me scoprire le doti tecniche e l'umanità di Marcello, non so nella testa di Commisso e di Barone cosa c'è. Sicuramente se gli verrà affidata la supervisione tecnica, Lippi è uno molto capace".