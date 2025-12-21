Mandragora-gol: solo McTominay segna di più da centrocampista nel 2025

Mandragora-gol: solo McTominay segna di più da centrocampista nel 2025FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 22:00News
di Redazione FV

Solo Scott McTominay, centrocampista del Napoli autore di 14 reti, ha segnato più di Rolando Mandragora tra i centrocampisti della Serie A nel 2025 considerando tutte le competizioni. Sono 12 i gol del numero 8 della Fiorentina nell'anno solare che sta volgendo al termine, al pari di Hakan Çalhanoglu. Lo riporta il portale statistico sul calcio Opta.