Inter, tegola Çalhanoglu: problema al flessore. Ora rischia 7 gare di stop

Brutte notizie in casa Inter. Attraverso infatti un comunicato ufficiale il club nerazzurro ha reso note le condizioni di Hakan Calhanoglu, reduce da un problema muscolare che lo aveva costretto a chiedere il cambio nel primo tempo della sfida di domenica sera in casa dell'Atalanta. Il club non ha comunicato quelli che saranno i tempi di recupero ma ha precisato qual è la tipologia di infortunio accusato dal suo giocatore. Questa la nota ufficiale del club nerazzurro sulle condizioni del centrocampista turco:

"Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra". Secondo inoltre quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il giocatore rischia di saltare le prossime 7 partite.