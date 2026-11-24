Il ds dell'Avellino su Martinelli: "Bella stagione. Ecco le due strade con la Viola"

Mario Aiello, direttore sportivo dell'Avellino, ha parlato al portale TuttoJuve, soffermandosi anche sul rendimento del portiere biancoverde Tommaso Martinelli, arrivato nella scorsa estate in prestito dalla Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo rapporti con club come Sassuolo, Inter, Roma, dalla Fiorentina abbiamo preso Martinelli. Non lo facciamo soltanto per avere qualche agevolazione, ma ci teniamo a farli crescere nella maniera migliore.

Avellino, poi, valorizza al massimo il giocatore, perché per emergere qui devi avere una personalità importante. Martinelli in particolare è un giocatore che abbiamo in prestito e sta facendo molto bene da noi. La Fiorentina potrebbe valutare un suo futuro nella categoria superiore il prossimo anno, ma ovviamente potrebbe decidere anche di tenerlo per puntarci. Questa è solo la mia idea".