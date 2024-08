CAUSIO, Nico? Un conto è far bene in viola, un altro alla Juve

FirenzeViola.it

In un'intervista a Tuttosport, l'ex giocatore della Juventus Franco Causio, ha parlato dei bianconeri e delle loro mosse sul mercato sia in entrata che in uscita, partendo dall'arrivo di Nico Gonzalez dalla Fiorentina: "È un giocatore importante. Un nazionale argentino che ha fatto bene in questi anni a Firenze, anche se è stato un po’ discontinuo. Per questo non so se è il giocatore giusto per fare il salto di qualità, anche se i colpi non gli mancano. Un conto però è giocare e far bene alla Fiorentina, un conto è riuscirci alla Juve, dove le pressioni sono tutta un’altra cosa…".