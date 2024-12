CATALDI, Oggi a Roma per salutare Francesco: la storia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La settimana appena trascorsa ci ha fatto capire ancora di più l'importanza di calciatori come Danilo Cataldi all'interno di uno spogliatoio di calcio, non soltanto per le indubbie qualità tecniche ma, soprattutto, per quelle, ancor meno insindacabili, umane. Oltre alla vicinanza e alla dedica del gol all'amico Bove, arriva un'altra storia da Roma che vede il mediano classe 1990 protagonista. Cataldi infatti quest'oggi è atteso nella capitale per dare l'ultimo saluto al tifoso della Lazio Francesco Rosci, che due giorni fa se n'è andato dopo aver combattuto al lungo contro la malattia di Batten, la quale un mese prima si era portata via anche il fratello gemello Flavio. I due ragazzi sono stati omaggiati anche dai giocatori della Lazio al termine del match di ieri sera vinto contro il Napoli.