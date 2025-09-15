Casini: "Conservo il ricordo di Ligas con il figlio al Viola Park. Condoglianze"

Il Consigliere Comunale di Firenze ed ex Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha rilasciato una nota stampa per ricordare Franco Ligas, storico giornalista di fede viola scomparso nella giornata odierna: "Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Franco Ligas - ha detto Casini - giornalista sportivo e voce storica di Mediaset, che per decenni ha raccontato con passione, competenza e ironia il mondo dello sport, dal calcio al pugilato, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di appassionati.

Vogliamo ricordarlo non solo per la sua straordinaria carriera, ma anche per la sua umanità e la sua gentilezza. Tra i ricordi più belli che conservo c’è una delle ultime volte in cui ci siamo incontrati: eri ospite di una struttura del Comune di Bagno a Ripoli e, da sindaco, ebbi il piacere di accompagnarti con tuo figlio in visita al nuovo Viola Park. Ricordo con affetto la tua felicità e l’entusiasmo con cui hai vissuto quell’occasione: un momento semplice, ma carico di emozione, che custodisco con gratitudine. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le nostre più sentite condoglianze".