CASINI, Commisso investe come nessun altro prima

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha aggiunto qualche tema rispetto alle dichiarazioni rilasciate stamani in conferenza stampa, quando ha presentato il Viola Park, nuovo centro sportivo della Fiorentina: "Dei momenti di criticità e discussione ci sono stati, qualche ostacolo inevitabile da superare. Ma erano alla portata di tutti, e alla fine la volontà della Fiorentina e della pubblica amministrazione ha prevalso, in un contesto di collaborazione istituzionale che non è mai mancata. Nessuno ha messo i bastoni tra le ruote per il gusto di metterli: la Soprintendenza, tanto per capirsi, è sempre stata collaborativa. Questo non significa che non abbia presentato proposte di miglioramenti, che la Fiorentina e noi abbiamo accettato subito: è il giusto modo di lavorare, pancia a terra per risolvere le cose senza fare confusione pubblica".

Ci sono anche le scale elicoidali.

"Sì, le avete viste (ride, ndr)... No, il progetto comunque sarà fonte di ispirazione anche per altri, poi non so se ci fossero messaggi particolari".

Commisso si è innervosito su Chiesa e sul sogno Scudetto con relative critiche.

"Io ci parlo molto spesso, e vedo nel presidente la volontà di far crescere la Fiorentina. Ci tiene moltissimo, è un imprenditore di successo e non è venuto in Italia per non averne: è arrivato un anno fa e sta organizzando investimenti che nella storia del club non erano mai avvenuti, rivoluzionando la squadra per renderla più competitiva. Oggi non sappiamo neanche se il campionato finirà, e questo rende più difficile la programmazione sportiva. Questo del centro sportivo è il primo tassello per arrivare a grandi livelli, può dare punti in più e far crescere i campioni del futuro. Tutti vorremmo vincere ogni domenica, ma dare tempo e fiducia al presidente è doveroso".