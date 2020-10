CASINI, Qui in 10 mesi grande risultato. Ora...

Alla presentazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli c'è anche il sindaco del Comune, Francesco Casini. Queste le sue parole dalla conferenza stampa: "Grazie a tutti di essere qui in questa giornata molto importante: andiamo a presentare il progetto ufficiale della nuova sede di ACF Fiorentina. Il progetto preliminare fu presentato il 28 novembre dello scorso anno e dopo dieci mesi siamo qui: considerato tutto ciò che è successo è una cosa straordinaria. La conferenza dei servizi si è chiusa il 30 settembre e doveva essere nell'aprile scorso, tanto per far capire le difficoltà. Nonostante questo nei prossimi giorni andremo ad approvare definitivamente la variante urbanistica che è il primo passo per cominciare a realizzare quello che un anno fa sembrava solo un sogno. Siamo quasi alla concretizzazione. E non è un grande progetto sportivo solo per Bagno a Ripoli, per Firenze o per la Toscana, è molto di più. È un esempio di come si possa collaborare, amministrazioni e società, per dare un contributo importante alla ripresa del nostro paese. Le cose si possono fare: per questo è una grande giornata nata dall'impegno di tutti i presenti, in primis il presidente che voglio ringraziare per averci dato fiducia. Un investimento così, da 75 milioni, non ha precedenti per Bagno a Ripoli. Ringrazio la moglie Catherine, il figlio Joseph, Barone e tutta la Fiorentina oltre all'assessore. Ma voglio ringraziare anche la Soprintendenza, che ci ha portati ad un miglioramento e non è stata un ostacolo. Sarà un progetto ad alta sostenibilità e alto inserimento paesaggistico: attenzione ai dettagli. Chiudo con il sorriso: un anno fa il presidente mi diceva di fare il fast, fast, fast, ora sono io a dirlo al presidente. Una volta approvata la variante urbanistica starà a lui andare fast, fast, fast. Vorrei essere io il primo a tagliare il nastro di questo centro sportivo, e tra tre anni scade il mandato".

C'è qualche "declinista" che auspicava il ritorno alla pastorizia?

"Sì. Invece voglio dire che la Fiorentina con questo grande investimento ha recuperato anche un immobile dismesso, un'area abbandonata... Adesso poggiamo le basi sulla chiusura degli iter, pensiamo di aver fatto tutto in modo inattaccabile quindi a questo punto credo sia evidente la qualità del progetto. Che porterà maggior consenso, anche per l'alta sostenibilità e la tramvia che rende il nostro comune inserito in un progetto di pianificazione assolutamente moderno".