CARESSA, Cederei Pongracic e uno tra Kouame e Ikone

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, è intervenuto sul suo canale Youtube per dire la sua opinione in merito al mercato invernale che dovrebbe fare la Fiorentina: "La campagna acquisti della Fiorentina è stata positiva però mi ha deluso l'acquisto di Pongracic e lo lascerei andare. E' un giocatore che fa un anno sì e un anno no e questo è l'anno no. Prenderei un altro difensore centrale anche se i titolari stanno facendo bene.

Oppure farei una scelta tra Kouame e Ikone, uno lo venderei e prenderei un'altra punta. L'ivoriano come centravanti non mi convince, il francese non mi convince proprio. Se il club riuscisse a incassare qualcosa oppure semplicemente a risparmiare sui loro ingaggi potrebbe puntare a prendere un vero vice-Kean”.