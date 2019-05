CALENDARIO, Laz-Fio spostata a lunedì 27 febbraio?

Secondo quanto riporta ilsitodifirenze.it, la Lazio avrebbe inoltrato la richiesta presso la Lega Calcio, per giocare la gara contro la Fiorentina, lunedì 27 febbraio anzichè domenica 26 alle 20.45. Questa richiesta sarebbe stata fatta per permettere un maggiore recupero per i giocatori biancocelesti, in seguito alla trasferta di Europa League contro l'Atletico Madrid prevista per giovedì 23 febbraio.