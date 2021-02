CAIRO, Rinnovo Belotti? Deve essere convinto

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Il rinnovo di Belotti? È con noi dal 2015, quando lo acquistai dal Palermo. Abbiamo rinnovato il contratto già una volta. Da parte nostra c'è la volontà di rinnovare e fare proposte vantaggiose. Il rapporto è buonissimo. L'importante è che lui sia convinto, noi faremo il nostro dal punto di vista economico". Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo, uscendo dall'odierna assemblea della Lega Serie A a Milano. "Soddisfatto del mercato? La soddisfazione me la darà il campo. Indipendentemente dalle pagelle, l'importante è che il campo dia risposte giuste, avendo anche fatto investimenti importanti in un periodo in cui pochi investono. Abbiamo preso Sanabria e Mandragora senza vendere nessuno, ma quel che conta è il campo", ha concluso. (ANSA).