Football Americano, sabato 20 giugno ecco la semifinale Guelfi-Dolphins

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Sabato 20 Giugno alle ore 16:00 , presso il Guelfi Sport Center in via del Perugino verrà disputata la semifinale del campionato italiano di Football Americano, Guelfi Firenze vs Dolphins Ancona, confronto tra la squadre finaliste nel 2025 che ha visto trionfare Firenze. I Guelfi si presentano da imbattuti in campionato nelle ultime 2 stagioni e campioni in carica. Per provare a regalare la quinta finale consecutiva e magari il terzo titolo italiano a Firenze abbiamo bisogno del sostegno del pubblico.