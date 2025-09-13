Cagliari-Parma le formazioni ufficiali. Due ex viola debuttano come titolari
La terza giornata di Serie A sta per prendere il via. Dopo la sosta per le nazionali oggi riparte infatti il campionato con Cagliari e Parma che alle ore 15:00 daranno inizio a questo sabato di calcio. In scena va una vera e propria sfida tra debuttanti della panchina, con Fabio Pisacane e Carlos Costa che si affideranno a due ex Fiorentina, arrivati nel finale di mercato, per completare il loro attacco. Belotti affiancherà infatti Sebastiano Esposito per i padroni di casa mentre Cutrone sarà la spalla di Pellegrino per la squadra ospite. Queste le formazioni ufficiali:
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Gaetano, Prati, Adopo; Folorunsho; Belotti, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Sorensen, Bernabe, Ordonez, Valeri; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati