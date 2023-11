CABRAL, Credo nelle mie potenzialità, merito la maglia

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Dopo un periodo non particolarmente facile, Arthur Cabral è riuscito a scacciare un po’ la crisi siglando la rete del 2-0 nella vittoria del ‘suo’ Benfica contro l’Arouca in Coppa di Lega Portoghese. Si tratta del secondo centro dell’ex viola con le aquile, dopo quello siglato contro il Lusitania.

A fine partita il giocatore si è detto soddisfatto della rete e della vittoria della squadra: “Noi siamo il Benfica. Sappiamo di poter vincere ogni partita e giochiamo ogni partita per farlo. Purtroppo a volte non ci siamo riusciti, ma questa volta era importante farlo, fuori casa, per ritrovare la fiducia”, aggiungendo poi: “Sono felice di aver segnato. Credo davvero nelle mie potenzialità e mi merito di essere qui a giocare con questa maglia. Lavoro ogni giorno per onorare questa opportunità. Passo dopo passo, giorno dopo giorno e con la fede in Dio”. Infine, parlando dei fischi ricevuti da parte dei propri sostenitori nell’ultimo periodo, ha dichiarato: “Non è facile neanche per noi vedere certi risultati. Ma lavoriamo ogni giorno sapendo il nostro potenziale, sapendo che siamo una grande squadra. Abbiamo lavorato duro per riprendere la strada della vittoria”.