Antognoni su Mastantuono: "Ha numeri da campione ma deve integrarsi"

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Giancarlo Antognoni, storica bandiera viola, ha parlato al Corriere della Sera soffermandosi su Franco Mastantuono: "La Fiorentina ha preso Mastantuono che è giovane e dovrà integrarsi in un calcio difficile come quello italiano ma ha numeri da campione abbinati alla garra tipica degli argentini". Poi parlando di Dybala e della super prestazione contro la 'sua' viola: "Uno spettacolo puro, anche se, bisogna riconoscerlo, la Fiorentina gli ha facilitato il compito concedendogli troppa libertà".