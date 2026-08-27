Fabbian arrivato a Parma per le visite mediche: ecco la foto
Giovanni Fabbian è arrivato a Parma dove ha iniziato le visite mediche per vestire la maglia dei ducali. La Fiorentina ha trovato un accordo per cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Questa la foto di TMW del giocatore appena arrivato alla clinica per le visite di rito, poi firmerà il contratto con la squadra di Cuesta prima di iniziare la nuova avventura.
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Kean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parmadi Niccolò Santi
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Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
Angelo GiorgettiKean dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte: per Grosso battesimo choc a Roma. Tra mercato e ingenuità serve più pazienza del previsto. Domani il corteo dei tifosi, l’importante è non perdere l’entusiasmo
Mario TeneraniFiorentina, vai a Roma a testa alta. Parte il campionato del riscatto. Kean, calma solo apparente. Poku sembra il prescelto
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