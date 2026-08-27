Fabbian arrivato a Parma per le visite mediche: ecco la foto

Fabbian arrivato a Parma per le visite mediche: ecco la foto
Oggi alle 17:41News
di Redazione FV

Giovanni Fabbian è arrivato a Parma dove ha iniziato le visite mediche per vestire la maglia dei ducali. La Fiorentina ha trovato un accordo per cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Questa la foto di TMW del giocatore appena arrivato alla clinica per le visite di rito, poi firmerà il contratto con la squadra di Cuesta prima di iniziare la nuova avventura.