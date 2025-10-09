Buone notizie per Bove. Edoardo potrebbe tornare a giocare all'estero
Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel per Edoardo Bove. L'ex giocatore della Fiorentina, attualmente di proprietà della Roma, potrebbe presto avere un responso definitivo sul suo futuro da calciatore. Secondo infatti quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, da quando i medici dell’ospedale di Firenze gli hanno impiantato un defibrillatore sottocutaneo, Bove ha perso la possibilità di giocare in Italia a causa dei protocolli, diventati ferrei dopo la morte di Davide Astori.
Le analisi effettuate negli ultimi mesi però non avrebbero evidenziato alcuna patologia cardiaca, aprendo concretamente la possibilità di rivedere presto Edoardo sul rettangolo verde, anche se all'estero. Bove conta di seguire l’esempio di Christian Eriksen con il placet della Roma.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati