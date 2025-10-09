Mondiale U20, Idrissou: "I miei modelli di riferimento Kean e Thuram"

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:23News
di Redazione FV

Stasera l'Italia U20 inizierà le sfide ad eliminazione diretta nel Mondiale di categoria in Cile. Tra i partecipanti anche l'attaccante Jamal Idrissou classe 2007, nato a Brescia e gioiello delle giovanili dell'Inter che ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb. Tra le cose dette, così come ha fatto ieri Okathor, il fatto che Kean è un suo punto di riferimento: "Sono un attaccante veloce a cui piace attaccare gli spazi e buttarsi nello spazio, ma anche giocarsi l’uno contro uno con i difensori. I miei modelli di riferimenti sono Marcus Thuram e il centravanti della Nazionale Moise Kean".