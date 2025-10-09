Liga, la Real Sociedad valuta un cambio di allenatore: sondato Thiago Motta

Liga, la Real Sociedad valuta un cambio di allenatore: sondato Thiago MottaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:15News
di Redazione FV

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Tommaso Moretto, la Real Sociedad sta pensando di cambiare l'attuale commissario tecnico Sergio Francisco Ramos. Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra il club spagnolo e Thiago Motta.

L’ex Juventus non avrebbe però ancora preso una decisione sul suo futuro visti anche i recenti rumor che lo avrebbero accostato alla Fiorentina in caso di ulteriore crisi di Pioli.