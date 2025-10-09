Ennesimo confronto Pioli-squadra. Grande compattezza nella Fiorentina verso il Milan

vedi letture

Ormai è diventata cosa abituale, ma la Fiorentina si è riunita ieri al Viola Park e ha ricominciato da un confronto tra Stefano Pioli e il resto del gruppo. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come dopo i due giorni di stacco concessi dall'allenatore a seguito della sconfitta contro la Roma, la squadra si sia ritrovata ieri al centro sportivo di Bagno a Ripoli con l'inevitabile momento di confronto post ko coi giallorossi. Mancavano 10 nazionali ma fra i “reduci” al quartier generale viola è stata fatta un’analisi delle cose che non hanno funzionato nella partita di domenica.

E per quanto riguarda il risultato, la Rosea evidenzia che nel gruppo rimane grande compattezza, consapevolezza e voglia di lavorare al massimo per uscire da questo momento di difficoltà. La dirigenza è sempre vicino alla squadra e la trasferta di San Siro viene vissuta come un’occasione di rinascita e di svolta per la stagione.