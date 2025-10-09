Guai per i Della Valle. Tod's accusata di sfruttamento del lavoro, chiesto commissariamento

Incombono guai per la famiglia Della Valle, ex proprietaria della Fiorentina prima del passaggio del club a Rocco Commisso nel 2019. Come riferisce l'ANSA, la Procura di Milano, tramite il pm Paolo Storari, ha chiesto l'amministrazione giudiziaria di Tod's in quanto non avrebbe controllato e quindi avrebbe colposamente agevolato fenomeni di "sfruttamento del lavoro" nella catena di produzione, passata attraverso opifici gestiti da cinesi in cui le condizioni sarebbero "ottocentesche" e i ritmi produttivi definiti da "para-schiavitù". E' di queste ore la notifica dell'atto con cui la Cassazione, chiamata a sciogliere il nodo sulla competenza territoriale che ha impedito finora l'applicazione della misura di prevenzione, ha fissato un'udienza per il prossimo 19 novembre.

Gli accertamenti hanno restituito un quadro in cui i "lavoratori vengono pagati 2,75 euro all'ora" per un'attività che "si svolge prevalentemente di notte, nei giorni" di festa, Natale compreso, in opifici-dormitorio e con macchinari ai quali, per aumentare la rapidità, sarebbero stati rimossi i dipositivi di sicurezza. Alcuni operai hanno raccontato, ad esempio, anche che pagavano "150 euro al mese" per dormire in "camere" messe a disposizione dai titolari dei laboratori, ora indagati.