Mondiale Femminile Under 17: convocata la giovane centrocampista viola Benedetta Bedini
Diramata la lista delle 21 calciatrici che martedì 14 ottobre partiranno in direzione Marocco per partecipare al prossimo Mondiale Femminile Under 17. Tra di loro figura anche una giovane giocatrice viola: si tratta della centrocampista Benedetta Bedini.
La competizione prenderà il via venerdì 17 a Rabat mentre l'Italia esordirà nel torneo sabato 18 ottobre alle ore 14 locali con il Costa Rica. Successivamente, martedì 21, alle ore 20, sfida alle padrone di casa del Marocco, infine, venerdì 24 ottobre, il big match con il Brasile (ore 20, lt), che chiuderà la prima fase a gironi.
Per l'Italia si tratta della seconda partecipazione al Mondiale femminile Under 17 e dovrà difendere il terzo posto risalente all'edizione del 2014 in Costa Rica.
Ecco di seguito la lista diramata dal tecnico Viviana Schiavi:
Portieri: Giulia Martinazzi (Juventus), Matilde Robbioni (Inter), Viola Sossai (Juventus);
Difensori: Elisa Bertero (Juventus), Martina Bressan (Inter), Sofia Pomati (Milan), Francesca Randazzo (Sassuolo), Sara Terlizzi (Roma), Caterina Venturelli (Sassuolo), Sofia Verrini (Inter);
Centrocampiste: Benedetta Bedini (Fiorentina), Giulia Guerzoni (Sassuolo), Rachele Giudici (Inter), Valentina Piccardi (Juventus), Marzia Piermarini (Juventus), Giulia Robino (Roma);
Attaccanti: Anna Copelli (Juventus), Giulia Galli (Roma), Caterina Iannaccone (Roma), Martina Romanelli (Inter), Viola Volpini (Juventus).
