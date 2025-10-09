Nessuno sconto per il Como: confermate le squalifiche a Fabregas e J. Rodriguez
La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo del Como, confermando la squalifica di tre giornate per il calciatore Jesus Rodriguez Caraballo e la squalifica di due giornate e ammonizione per il tecnico Francesc Fabregas Soler in relazione alla gara con la Cremonese dello scorso 27 settembre valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A.
Questo il comunicato pubblicato sul sito della FIGC:
"LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO I SEZIONE composta dai Sigg.ri: Michele Messina - Vice Presidente Piervincenzo Pacileo - Componente Leonardo Salvemini - Componente (relatore) Franco Granato - Rappresentante A.I.A. nell'udienza fissata per il 9 ottobre 2025, tenutasi in modalità mista, a seguito del reclamo con procedimento d'urgenza n. 0030/CSA/2025-2026 proposto dalla società Como 1907 S.r.l. in data 03.10.2025 avverso le sanzioni: - squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Rodriguez Caraballo Jesus; - squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammonizione al Sig. Fabregas Soler Francesc, inflitte in relazione alla gara Como/Cremonese del 27.09.2025; udito l'Avv. Davide Michele Ursoleo per la reclamante; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Respinge il reclamo in epigrafe in riferimento ad entrambe le sanzioni. Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
IL RELATORE Leonardo Salvemini
IL VICE PRESIDENTE Michele Messina Depositato
IL SEGRETARIO Fabio Pesce"
