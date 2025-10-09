FirenzeViola Al di là delle contestazioni: ecco le prime idee della Fiorentina per il mercato di gennaio

vedi letture

Tempo di sosta e voci di mercato che iniziano già a circolare in casa Fiorentina in vista del prossimo gennaio. Anche se parlarne ad ottobre sembra anticipare i tempi, in realtà è proprio nel corso di questa sosta per le Nazionali che i dirigenti iniziano a gettare le basi per quello che verrà fatto tra un paio di mesi. L'inizio difficile per la squadra di Pioli, ha costretto Pradè e Goretti a iniziare le prime valutazioni, che in sintesi sono le stesse con cui si è concluso il mercato estivo.

Due obiettivi già individuati

Nonostante la contestazione reiterata da parte della curva, Pradè va avanti per la propria strada incassando quotidianamente la fiducia della proprietà e insieme ai propri collaboratori sta studiando le priorità per gennaio. La Fiorentina ha evidenziato due lacune che devono essere colmate: l'assenza totale di un'alternativa all'altezza per Pablo Marì e un centrocampista che possa ricoprire le vesti del leader in mediana.

Nessuna alternativa a Pablo Marì

Per quanto riguarda la difesa, la mancata cessione di Comuzzo e il mancato arrivo di Lindelof negli ultimi giorni d'agosto, ha costretto i dirigenti a rinviare l'acquisto di un centrale per la difesa a tre di Pioli e, a meno di cambiamenti radicali, da qui all'apertura del mercato di gennaio, sarà questo il primissimo obiettivo. Il fatto che Pablo Marì sia passato dalla potenziale cessione ad essere titolare, è il sintomo che qualcosa non ha funzionato nella programmazione e in inverno non si potrà sbagliare ancora.

Un grande centrocampista

A centrocampo Mandragora è tornato subito ad essere titolare inamovibile e anche questo è sintomo che qualcosa non ha funzionato. Il centrocampista campano, che a giorni ufficializzerà il rinnovo già siglato con la Fiorentina, sembrava arrivato al passo d'addio e invece, dopo poche settimane, è tornato un titolare fisso. A gennaio c'è la volontà di trovare un giocatore che possa imporsi alzando il livello di una mediana in cerca di proprietario. Non per scalzare Mandragora, ma per migliorare una condizione generale che è tra i motivi dello scarso rendimento della squadra viola.



AAA nuovi titolari cercasi

Non sarà un compito facile: acquistare due titolari a gennaio è spesso un salto nel vuoto, ma i limiti del mercato estivo vanno colmati. Per questo le valutazioni sono partite con largo anticipo, esattamente come quelle che vengono già impostate per le potenziali cessioni. Ma questa è un'altra storia ed è ancora presto per prendere decisioni definitive.