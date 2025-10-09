FirenzeViola Fiorentina, il momento della verità: in arrivo tre big match contro Milan, Bologna e Inter

Dopo un inizio altalenante, la stagione della Fiorentina entra in una fase decisiva. I viola si preparano ad affrontare un trittico molto impegnativo: Milan, Bologna e Inter, tre sfide che testeranno le vere potenzialità della squadra. Gli uomini di Pioli stanno vivendo un momento complicato, con prestazioni poco convincenti e molti dubbi. Il primo match sarà Milan-Fiorentina alle 20.45 domenica 19 ottobre, a seguire Fiorentina-Bologna alle 18.00 domenica 26 ottobre e infine Inter-Fiorentina alle 20.45 mercoledì 29 ottobre. La classifica resta comunque corta e tutto può sempre riaprirsi, certo servirà vedere una reazione già a partire dalla ripresa del campionato dopo la sosta. In tal senso è interessante approfondire che momento stanno vivendo le tre squadre contro cui la Fiorentina dovrà scontrarsi:

Il Milan, terzo in classifica con 13 punti, sarà la prima tappa di questo ciclo impegnativo. I rossoneri vengono da un pareggio contro la Juventus ma restano comunque una squadra temibile. Vogliono assolutamente vincere per rimanere attaccati al Napoli e alla Roma. La Fiorentina dovrà puntare sulla compattezza difensiva e sulle ripartenze rapide, sfruttando la voglia di riscatto in trasferta.

Il Bologna sesto a pari merito con l'Atalanta con 10 punti sarà la seconda tappa, un match difficile perché i rossoblu dopo un avvio non facilissimo si sono ripresi nelle ultime giornate sia a livello di risultati che a livello di gioco. La squadra di Italiano è reduce infatti da una grande vittoria contro il Pisa e vorrà continuare la sua striscia positiva, la Fiorentina invece dovrà approfittare del fattore casa, ancora non sfruttato in queste prime due gare di Serie A disputate al Franchi.

L'Inter quarto a pari merito con la Juventus con 12 punti, è una delle squadre più forti del campionato. Contro i nerazzurri servirà una Fiorentina perfetta e ben organizzata, capace di limitare l'impatto di giocatori come Lautaro, Barella e molti altri. Un risultato positivo per i viola potrebbe dare una spinta incredibile al morale dei giocatori e alla classifica.

Dunque portare a casa punti da queste partite difficili significherebbe non solo restare agganciati al sogno dell'Europa ma anche rilanciare le ambizioni di un gruppo che ha dimostrato lo scorso anno proprio nei big match di poter competere per obbiettivi importanti.