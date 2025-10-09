Sabato: "Spalletti tornerà nel nostro campionato. Lo vedo alla Fiorentina"

Oggi alle 16:07News
di Redazione FV

L'ex calciatore Antonio Sabato è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Sabato, tra i vari argomenti, ha parlato anche del tema legato alle panchine di Serie A, lanciando un nome di un illustre rientro possibile nel nostro campionato, direzione Firenze:

De Rossi, Palladino, Spalletti e Mancini: chi rientrerà in gioco quest'anno?: "Spalletti, direzione Fiorentina. E alla Juventus vedrei bene in futuro Italiano